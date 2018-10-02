2018 öğretmen ataması yapılacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin son dakika müjdesi vererek, 2018 yılı içinde 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söylemesinin ardından Milli Eğitim Bakanı da 20 bin öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu. Öğretmen alım başvuruları ve mülakat sınav tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber- ATV ortak yayınına katılarak atama bekleyen binlerce öğretmen adayının yüzünü güldürecek müjdeyi vermişti. AK Parti iktidarı döneminde 580 bin öğretmenin atandığını bu yıl içinde de yeni atamaların yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada öğretmen ataması müjdesi vererek, ''Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EYLÜLDE YAPILACAK

Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söylemişti: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretman alımlarına ilişkin ön başvuru ve diğer detaylar için aşağıdaki haberimizi tıklayabilirsiniz.

Öğretmen alımları ön başvuruları ne zaman? 20 bin öğretmen alımında son durum

Ücretli öğretmenler atamasında son tarih ne zaman?

Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli pozisyona yapılan atamalardan boş kalan 2 bin 858 kontenjan için başvurular, 26 Eylül tarihinde son bulmuştu.