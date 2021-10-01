Ekim ayına yeniliklerle girildi: Korona testi artık ücretli!

Çünkü şu ana kadar ücretsiz olan testler 11 Ekim’den itibaren ücretli olacak. Gelir vergisi beyannamesi için ise süre 31 Ekim’de sona eriyor.

İşte ekim ayındaki yenilikler:

Testler ücretli: Almanya’da 11 Ekim’den itibaren sağlık nedenleriyle aşılanamayan kişiler ve 12 yaşın altındaki çocuklar haricindekiler için hızlı Koronavirüs testleri, ücretli olacak. Ancak 31 Aralık’a kadar haftalık ücretsiz test için istisnalar uygulanacak. Buna göre 12-17 yaş arasındaki çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için bu tarihe kadar haftada bir kez ücretsiz test devam edecek.

Vergi beyannamesini unutmayın: Vergi mükellefleri için 2020 yılına ait vergi beyannamesinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar sunulması gerekiyor. Ancak muhasebeci veya vergi müşaviri yardımıyla beyannamede bulunacak mükelleflerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Hastalık raporu dijital oluyor: Almanya’da bundan böyle doktorlar iş göremez (hastalık) raporlarını elektronik ortamda bildirecek. Hastalık izinlerini doğrudan ve dijital olarak sağlık sigortalarına bildirmekle yükümlü olan doktorların teknik altyapıyı en geç yıl sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Benzin istasyonları fiyat kıyaslaması yapacak: 1 Ekim’den itibaren, altıdan fazla çok ürünlü pompaya sahip benzin istasyonları, mevcut enerji kaynaklarının fiyatlarını karşılaştırmalı olarak göstermek zorunda kalacak. Dolum istasyonlarının, tüketicilerin, benzin, mazot, elektrik, doğal gaz veya hidrojen kullanırken 100 kilometrede hangi maliyetlerin oluştuğunu görmelerini sağlaması gerekiyor.

Stalker’lara daha ağır ceza: Almanya’da dijital ortamda Stalker’lık ekim ayından itibaren yasal olarak suç olarak kabul edilecek. Bu, üçüncü taraf hesaplarına, verilerine ve görüntülerine yetkisiz erişimin yanı sıra sosyal medyada diğer kişiler adına onlara zarar vermek amacıyla yetkisiz hesaplar oluşturulmasını kapsıyor.