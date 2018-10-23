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Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında geçen aya göre yüzde 3,4 azalarak 57,3 oldu.

23 Ekim 2018 Salı 11:06
Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,4 düşüş kaydetti. Buna göre Eylül'de 59,3 olan endeks değeri, Ekim'de 57,3 olarak kayıtlara geçti. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 4,1 azalarak 73,5 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de ekimde yüzde 2,4 azalarak 74,6'dan 72,8'e düştü. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4 düşüş kaydederek 63,6'ya indi. Tasarruf etme ihtimali endeksi, eylülde 18,8 iken ekimde yüzde 2,3 artışla 19,2 oldu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:06
  1. tüketici güven endeksi

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