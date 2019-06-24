Ekili arazi çıkan yangında küle döndü MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde arpa ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde arpa ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Eti bakır çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangına olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesiyle müdahale edilerek söndürüldü. Yangında Abdulkadir Turan’a ait arpa ekili arazi küle döndü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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