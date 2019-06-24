0553 313 94 23

Ekili arazi çıkan yangında küle döndü

MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde arpa ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:24
Ekili arazi çıkan yangında küle döndü

MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde arpa ekili arazi, çıkan yangında küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Eti bakır çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangına olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesiyle müdahale edilerek söndürüldü. Yangında Abdulkadir Turan’a ait arpa ekili arazi küle döndü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 19:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens Selman ile görüştü
    1. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens..
    2. Bakan Kasapoğlu’ndan Yücel Seçkiner..
    3. Birleşmiş Milletler'den Mali için acil..
    4. Polisle çatışan hırsızlık zanlıları..
    5. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor’da
    6. Ekili arazi çıkan yangında küle döndü
    7. Arap ve İslam ülkelerine Yüzyılın..
    8. IMF Başkanı Lagarde Malezya'da
    9. Mikail Özerler’den altın madalya
    10. Motorine 22 kuruş zam
    11. DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam"..
    12. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri..
    13. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    14. Eski Spor Bakanı hayatını kaybetti
    15. Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    16. TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
    17. Mustafa Destici'den seçim sonuçları..
    18. LGS'de acı tablo! Milli Eğitim,..
    19. LGS Türkiye birincisi devlet okulundan
    20. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü
    21. Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
    22. SPK haftalık bülteni
    23. ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı
    24. Meteorolojiden flaş uyarı! Sıcaklıklar..
    25. Seri katil Rum subayına 7 kez..
    26. Kasapoğlu ve Özdemir'den UEFA Başkanı..
    27. Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn..
    28. Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı
    29. Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi..
    30. BM'den Mali için "acil eylem planı"
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı