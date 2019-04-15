Ekici; “Turizm gözde sektör olacak”

Bu yıl 43’üncüsü kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri, Milas’ta düzenlenen törenle başladı.

Törende konuşma yapan Milas-Bodrum Havalimanı Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu S. Ebru Ekici, turizmin 2020 yılında dünyada gözde sektör olacağını ve Milas’ın da bu pastadan pay alabilmesi için turizme önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Milas’ta 43’üncü Turizm Haftası etkinlikleri, Atapark’ta düzenlenen tören ile başladı.

Bugün 10.30’da Atapark’ta düzenlenen törenle, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın 43. yıl etkinlikleri başladı.

Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas-Bodrum Havalimanı Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Ebru Ekici, ilçedeki daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Milas-Bodrum Havalimanı Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Ebru Ekici, turizmin 2020 yılında gözde bir sektör haline geleceğini belirterek: “Sayın kaymakamım, saygıdeğer protokol üyeleri ve turizm sektörünün temsilcileri, kıymetli misafirler ve öğrenciler, 15-22 Nisan 43. Turizm Haftası açılış programına hoş geldiniz. Turizm endüstrisi, küresel ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden birisidir. Aynı zamanda turizm ve seyahat endüstrisi (ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve eğlence) dünyada en fazla iş sahası oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyadaki, birçok ülke gibi bizim ülkemiz için önemli bir sektördür. Dünya Turizm Örgütü’nün geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir araştırmaya göre, 2020 yılında 1.6 milyar kişi turizm hareketlerine katılacak ve yıllık ortalama 2.2 trilyon dolardan fazla harcama yapılacaktır. Bu veriler bize turizmin önümüzdeki yıllarda dünyanın en gözde sektörü olacağını ve turizme neden önem vermemiz gerektiğini göstermektedir.” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanına, yaklaşık 4,5 milyon kişinin geldiğini ve Milas’ta turizmin gelişmesiyle, turistleri ilçemize çekmenin mümkün olacağını kaydeden Ekici, şunları söyledi: “Milas-Bodrum Havalimanına 2018 yılında iç hat ve dış hatlar toplamında, 4 milyon 185 bin 961 yolcu trafiği olmuştur. Bu veriler güçlü bir destinasyonda bulunduğumuzu da göstermektedir. Milas’ın turizminin gelişmesiyle, bu bölgeye gelen turistleri ilçemize çekmemiz mümkündür.”

Ekici, konuşmasında son olarak Milas’ın birçok tarihi uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve bunun yanında doğal güzellikleri açısından da zengin bir yer olduğunu ifade ederek: “Milas birçok medeniyete beşiklik etmiş kültürel ve doğal güzellikleri önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. İlçemiz birçok turizm çeşidi için uygun durumdadır. Milas; Karya uygarlığına, Menteşe beyliğine başkentlik yapmış, Selçuklu ve Osmanlı uygarlığını yaşamış, zengin tarihi ile önemini her zaman korumuştur. Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleri, kıyı turizmi, zeytin ve zeytinyağı, balı ve halısıyla marka olmaya hak kazanmıştır. Bölgemizin turizm alanında hak ettiği yeri alabilmesi ve destinasyon olması adına gerçekleşecek her çalışma, bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. İlçemizde turizm alt yapıların ve üst yapıların tamamlanarak, ilçemizin doğal ve tarihsel güzelliklerine sahip çıkmak konusunda daha büyük bir gayretle çalışarak, Milasımızın turizmden daha çok gelir elde etmesini hedefler, bu düşüncelerle Turizm Haftası’nı kutlar, saygılarımı sunarım.” diye kaydetti.

Ekici’nin konuşmasının ardından Turizm Haftası dolayısıyla ilçede düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödüllerin takdiminin ardından Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibitarafından folklor gösterisi sergilendi.

Folklor gösteriminin ardından etkinlik sona erdi.