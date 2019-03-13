Ekibini yalnız bırakmadı, kolunda serumla sahneye çıktı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması'na katılmak için geldiği Erzurum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan garmon çalgıcısı Korkut Oran, ekibinin yarışmadan diskalifiye olmaması için kolunda serumla yarışmaya katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciği tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup Birinciliği, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'den gelen ekiplerin katılımıyla düzenlendi.

Yarışmada Kars Özel Bahçeşehir Koleji Halk Oyunları ekibinde yer alan garmon çalgıcısı Korkut Oran, yarışma öncesi şiddetli bel ağrısı yüzünden fenalaşınca Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Oran, hastane yetkililerine, hastanede daha fazla kalamayacağını, söz konusu yarışmaya katılması gerektiğini ve ekibinde yedek bir garmon çalgıcısı bulunmadığını söyledi.

Doktor kontrolünde, koluna serum takılı halde ve arkadaşlarının yardımıyla yarışmanın yapıldığı salona gelen Oran, kostümünü giydikten sonra garmonla Kafkas bar oyun havası çalarak öğrencilerin yarışmaya katılmasını sağladı.

Salondakiler, rahatsızlığına rağmen öğrencileri yalnız bırakmayan Oran'ı ayakta alkışladı.

Korkut Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente geldiklerinde aniden şiddetli bel ve boyun ağrısı çektiğini ifade ederek, "Hastaneye gittiğimde tedaviye alındım, bir süre sonra serum taktılar. Doktorlara yedeğim olmadığı için yarışlara gitmem gerektiğini söyledim ve buraya serumla gelmek zorunda kaldım. Salona gelip garmon çalmasaydım öğrenciler diskalifiye olacaktı. Halk oyunları sevgisi ağır bastığı için serumla garmon çaldım." dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Hüseyin Güler de Karslı müzisyen Korkut Oran'a bu hareketinden dolayı teşekkür ederek, "Halk oyunları normal hastalıktan daha büyük hastalık. Korkut Oran gerçekten büyük bir fedakarlık yapmış ve içindeki halk oyunları sevgisini göstermiştir." diye konuştu.

Yarışmada derece elde edemeyen Kars Özel Bahçeşehir Koleji Halk Oyunları ekibi ise yarışmaya katılıp şehirlerini temsil etmenin gururunu yaşadı.