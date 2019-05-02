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EKEV heyetinden Vali Arslantaş’a ziyaret

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:36
EKEV heyetinden Vali Arslantaş’a ziyaret

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile bir süre görüşen Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Sadık Ağca ve yönetim kurulu üyeleri Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı’nın, 3 Mayıs 2019 Cuma günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde düzenleyeceği “Akademik Bilim ve Sanat Ödülleri” törenine Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş’ı davet ettiler.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:36
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