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Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için Michelin'i seçti

Michelin, Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Eker Süt Ürünleri ile iş birliği gerçekleştirdi

30 Kasım 2018 Cuma 14:19
Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için Michelin'i seçti

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Eker Süt Ürünleri ile iş birliği gerçekleştirdi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, süt ve süt ürünleri alanında 100’den fazla ürün çeşidi ile gıda sektörünün lider oyuncularından biri olan Eker, lastik yönetimi konusunda Michelin ile el sıkıştı.

Yeni iş birliği kapsamında Eker Süt Ürünleri'nin yaklaşık 450 araçlık soğuk zincir filosu, Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Böylece Eker, Michelin’in soğuk zincir araçları için özel olarak tasarladığı kilometre lastik yönetim modeliyle filolarının elverişliliğini optimize ederken, lastik yönetimini kolaylaştıracak, bakım ve tam güvenlikle de operasyonel maliyetlerini de düşürmüş olacak.

Eker Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine, Eker Süt Ürünleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can, Lojistik Müdürü Selçuk Tekin, Michelin’den Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz, Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın ve Michelin Bursa Müşteri Yöneticisi Efe Kıray katıldı.


- “Eker’e özel geliştirdiğimiz modelimizde maliyetler optimize edilecek”


Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz, “Eker Süt Ürünleri’nin lastik yönetimini kolaylaştırmak adına bu iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelik Eker’in soğuk zincir araçları için özel olarak geliştirdiğimiz modelimizle büyük farklar yaratacak ve maliyetleri optimize edecek. Michelin Solutions ile Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede devam eden hizmetlerimiz, ülkemizde de firmalara avantajlar sağlamaya devam ediyor. Bugün de sektörünün en büyük şirketlerinden Eker Süt Ürünleri ile Michelin Solutions olarak başlattığımız yeni hizmet, eminim ki iki taraf için de fayda getirecek." ifadelerini kullandı.

Eker Süt Ürünleri Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can ise şunları kaydetti:

“Tüketicilerimizin her zaman tercih ettiği ve güven duyduğu Eker Süt Ürünleri olarak, uluslararası standart ve hijyenik koşullarda ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize ve bayilerimize zamanında ve kaliteli bir şeklide ulaştırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, bünyemizde sürekli geliştirme, iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kalitemizden asla ödün vermeden ürünlerimizi müşterilerimizle buluştururken maliyetlerimizi optimize etmek, verimli çalışıyor olmak da bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Michelin Solutions iş birliğimizin hizmet kalitemizi artırırken maliyetlerimize de fayda sağlayacağına inanıyorum.”

Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın da Michelin Solutions ekibi olarak sundukları yol yardımı, lastik bakımı-denetimi hizmetleri, yakıt tasarruflu lastikler sayesinde filoların çevreye duyarlı şekilde güvenli ulaşım sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Eker de sunduğumuz hizmetler sayesinde filolarının işlerini kolaylaştıracak ve filo kaynaklarını optimize ederek operasyonel maliyetlerini düşürecek. Yakıt tasarrufu için tasarlanan lastiklerimiz sayesinde, müşterilerimizi en çevreci çözümlerle buluşturuyoruz. Eker filosunun da böylece karbondioksit emisyonunu minimuma indireceğimize inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:19
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