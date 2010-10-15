Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir ilgisi yok

Eker, “Bizden de böyle bir onay, görüş alınmış değil” dedi. Kurbanlık fiyatları konusunda ise Eker, “Piyasaya daha doğru dürüst hayvan çıkmamış, pazarları kurulmamış. Buna rağmen bazı televizyonlarda alt yazı filan geçiyor. ‘Geçen sene 2 milyondu, bu sene 5 milyon oldu’ falan sözleri çıkıyor. Bunlar da doğru değil. Hayali rakamlar. Lütfen vatandaşı da paniğe sevk edecek yalan yanlış bilgiler vermeyelim. Bu tüketicimize, üreticimize zarar verir” değerlendirmesinde bulundu.