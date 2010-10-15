Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir ilgisi yok
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe yüzde 15 zam oranı açıklamasından sonra TESK ve Fırıncılar Federasyonu arasında yetki tartışması başladığının hatırlatılması üzerine, ekmeğin serbest piyasada fiyatı belirlenen bir ürün olduğunu, fiyat belirlenmesinin bakanlıkla alakası olmadığını söyledi15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Eker, “Bizden de böyle bir onay, görüş alınmış değil” dedi. Kurbanlık fiyatları konusunda ise Eker, “Piyasaya daha doğru dürüst hayvan çıkmamış, pazarları kurulmamış. Buna rağmen bazı televizyonlarda alt yazı filan geçiyor. ‘Geçen sene 2 milyondu, bu sene 5 milyon oldu’ falan sözleri çıkıyor. Bunlar da doğru değil. Hayali rakamlar. Lütfen vatandaşı da paniğe sevk edecek yalan yanlış bilgiler vermeyelim. Bu tüketicimize, üreticimize zarar verir” değerlendirmesinde bulundu.
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