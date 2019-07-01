EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisleri,bu yaz da tatilcilerin akınına uğruyor. Mavi Bayraklı tesis, halka açık plajı, dinlenme alanları ve büfesi ile misafirlerinehizmet sunuyor.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ’a ait Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı tatilcilerin buluşma noktası oldu. Varyant altında hizmet veren sosyal tesis alanı içerisinde kafeterya, soyunma kabinleri ve duş alanları yer alıyor. Uygun fiyat politikasıyla hizmet veren tesis haftanın her günü yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor.270 adet şezlong ve şemsiyenin bulunduğu plajda olası tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor. Aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde sosyal tesisi dolduran vatandaşlar akşam saatlerine kadar huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor.

Engelli kimlik kartı bulunan vatandaşlar, yanlarındaki bir refakatçiyle birlikte sosyal tesisteki şezlong ve şemsiyelerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.Ayrıca engelli bireyler için plajda özel şezlong ve yürüme yolu da bulunuyor.