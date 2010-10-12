Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi üniversiteli oldu

Buna göre ek yerleştirmeye 248 bin 670 aday başvurdu. Lisansa 21 bin 735, ön lisansa 50 bin 950, açık öğretim programlarına ise 53 bin 414 olmak üzere toplam 126 bin 99 aday yerleşti. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların bilgileri, yerleştirildikleri üniversitelere gönderilecek. Örgün yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, 18-22 Ekim 2010 tarihlerinde ilgili üniversitelere başvurarak kayıt yaptırabilecek. Açıköğretim programlarına yerleştirilen adaylara ise ilgili üniversite tarafından kayıt tarihleri ve kayıt yerleri daha sonra bildirilecek.