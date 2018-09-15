Ek yerleştirmede burs imkânı

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki tecrübelerden yola çıkarak bu yıl kontenjanlarda dengeli bir politika izlemesi açık sayısına da yansıdı. Özellikle 38 bine yaklaşan açık nedeniyle ek yerleştirme sürecini bir fırsat olarak gören vakıf üniversitelerinde burs odaklı tanıtımlar öne çıktı. İşte bunlardan bir kaçı:

l Sağlık odaklı alanlarla öne çıkan Biruni Üniversitesi’nde ilk tercihten yerleşen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine, normal öğrenim süresince her yıl yüzde10 oranında ek indirim imkânı sağlanıyor. İlk üç tercihin üçü de aynı fakülte ise öğrenci ikinci ya da üçüncü tercihle yerleşmesi halinde de yüzde 10 oranında indirim uygulanıyor.

l Üsküdar Üniversitesi ise mevcut burslara ilave olarak yüzde 50 burs imkanı sunuyor.

l Şehir Üniversitesi; ek yerleştirme döneminde öğrencilere yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda burs imkânı sunuyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’ni ilk tercihlerinde belirterek yerleşen öğrencilere ve yerleştiği tercih sırasına kadar tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara ise yüzde 10 oranında indirim sağlanıyor.

l İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin tercih edenlere İTO’nun yüzde 20 olan burs desteği ek yerleştirme döneminde de devam edecek.

DETAYLARA BAKIN

İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu yönlendirme konusunda eksikler tamamlandığı zaman kontenjan boşlukların oluşmayacağını vurgulayarak,’’Ek tercih döneminde öğrenci adayları hiç ummayacakları kadar güzel sürpriz bölümlere dahi yerleşebilecekler. Yeter ki iyi bir danışmanlık alsınlar ve dikkatli olsunlar”dedi.