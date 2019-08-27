Ek yerleştirme için fırsat haftası

Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için üniversiteli olma şansı henüz bitmedi. Bu adaylar geçen hafta yapılan üniversite kayıtlarının ardından boş kontenjanlar için ek yerleştirmeye katılacak. Bu yıl devlet, vakıf, KKTC ve yurtdışı olmak üzere 200’ü aşkın üniversitenin kontenjanında kısmen azaltmaya gidilmesine rağmen kontenjan açığı 71 bin düzeyinde gerçekleşti. Üniversiteye yerleşmede açıkta kalan adaylar için fırsat önümüzdeki günlerde devam edecek.

Ek yerleştirme nasıl yapılıyor?

Adayların ek tercih yapabilmesi için ilk adımda 2019 YKS sınavına girmiş olması ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkinci adımda ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olması gerekiyor. Ayrıca özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilecek. Adayların en çok 24 adet tercihte bulunma hakkı var. Ek tercihte bulunmadan önce her bir aday; açık kontenjanları ve yerleştirme puanları ile sıralamalarını inceledikten sonra TC kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM resmi sitesi üzerinden elektronik olarak işlemlerini yapabilecekler. Bu arada merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Puanlara dikkat

Ek yerleştirme listesinde ön lisans programlarına yer vermek isteyenlerin 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Yükseköğretim programlarını tercih edecek olanlar ise 2019 AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan almış olmalı.

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapıldıktan sonra kayıtların ardından eylül ortasında yeni akademik yıl da başlamış olacak.

Geçen yıl 15 lira olan ek yerleştirme tercih ücreti bu yıl 20 lira olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Ek yerleştirme bedeli 20 lira

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Vakıflar öğrenci avında

Bu yılki yerleştirme oranlarında devlet üniversiteleri yüzde 93.5’luk oranla öne çıkarken, vakıf üniversitelerinde bu oran yüzde 84 seviyesinde kalmıştı. 71 bin açık kontenjan içerisinde öne çıkan vakıf üniversiteleri şunlar olmuştu: (Yüzde 85 altı)

-Atılım Üniversitesi (Ankara)

-İstanbul Bilim Üniversitesi

-Başkent Üniversitesi (Ankara)

-Çağ Üniversitesi (Mersin)

-Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)

-İstanbul Aydın Üniversitesi

-Ufuk Üniversitesi (Ankara)

-Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)

-Doğuş Üniversitesi (İstanbul)

-Çankaya Üniversitesi (Ankara)

-İstanbul Kültür Üniversitesi

-Yaşar Üniversitesi (İzmir)

-Antalya Bilim Üniversitesi

-İstanbul Gelişim Üniversitesi

-Işık Üniversitesi (İstanbul)

-Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul)

-Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)

-KTO Karatay Üniversitesi (Konya)

-Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)

-İstinye Üniversitesi (İstanbul)

-Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)

-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)

-Gedik Üniversitesi (İstanbul)

-Uluslararası Final Üniversitesi

-Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

-İstanbul Esenyurt Üniversitesi

-Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)

-Antalya Akev Üniversitesi

-Okan Üniversitesi (İstanbul)

-Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)

-Avrasya Üniversitesi (Trabzon)

-Toros Üniversitesi (Mersin)

-İstanbul Arel Üniversitesi

-Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)

-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

-İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi

-Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya)

-İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

-İstanbul Rumeli Üniversitesi

-İstanbul Kent Üniversitesi

-Beykoz Üniversitesi (İstanbul)

-Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)