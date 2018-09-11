Ek yerleştirme için fırsat haftası

Mehmet Canıtatlı Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için üniversiteli olma şansı henüz bitmedi. Bu adaylar geçen hafta yapılan üniversite kayıtlarının ardından boş kontenjanlar için ek yerleştirmeye katılacak.

Bu yıl devlet, vakıf, KKTC ve yurtdışı olmak üzere 200’ü aşkın üniversitenin kontenjanında 67 bin azaltmaya gidilmesine rağmen kontenjan açığı 128 bin 508 oldu. Üniversiteye yerleşmede açıkta kalan adaylar için fırsat bu hafta sonuna kadar devam edecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Adayların ek tercih yapabilmesi için ilk adımda 2018 YKS sınavına girmiş olması ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkinci adımda ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olması gerekiyor. Ayrıca özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilecek. Adayların en çok 24 adet tercihte bulunma hakkı var.

Ek tercihte bulunmadan önce her bir aday; açık kontenjanları ve yerleştirme puanları ile sıralamalarını inceledikten sonra TC kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM resmi sitesi üzerinden elektronik olarak işlemlerini yapabilecekler. Ek yerleştirme listesinde ön lisans programlarına yer vermek isteyenlerin 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Yükseköğretim programlarını tercih edecek olanlar ise 2018 AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan almış olmalı.

15 TL ÖDENECEK

Ek yerleştirme tercih ücreti bu yıl da 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Ardından da kayıtlar yapılacak.

AÜ’DEN SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Anadolu Üniversitesi (AÜ), üniversite eğitimini tamamlayan ya da üniversitede okumayı sürdürenler için ikinci üniversite fırsatı sunuyor. AÜ, aynı alanda olmamak kaydıyla Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi programlarından birini tercih ederek ikinci üniversite kapsamında bir bölüm okuma şansı veriyor. AÖF Diyarbakır Dicle Bürosu Yöneticisi Davut Turhan, ikinci üniversite okumak isteyenlere AÜ’nün şans tanıdığını söyledi. Turhan, “Farklı bölümlerde okuyan veya mezun olan öğrenciler için ikinci üniversite okuma şansı tanıyoruz. Buna göre, örgün-uzaktan eğitim, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından, meslek yüksekokullarında okuyan-mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar, lisans programlarında okuyan-mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan-mezun olanlar da başvurusunu yapıp ikinci üniversite okuyabilirler. Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans-lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün-uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesi’ne başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler” dedi.

KOBİ’LERE ÜCRETSİZ E-İHRACAT EĞİTİMİ

Ticimax E-ticaret Sistemleri bünyesindeki E-ticaret Akademisi, dünyaya açılmak isteyen KOBİ’LERE ücretsiz e-ihracat eğitimi verecek. Bugün ve 14 Eylül Cuma günü iki bölüm olarak düzenlenecek e-ihracat eğitimlerinin yıl boyunca devam ettirilmesi planlanıyor. E-ticarete başlamak isteyenler için iki yıldır ücretsiz e-ticaret eğitimlerinin verildiği İstanbul Ataşehir’deki merkez, 2018’de 7 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. E-ticaret Akademisi bünyesinde, e-posta pazarlaması, Google AdWords, e-ihracat, sosyal medya reklamcılığı, SEO ve site kurulumu gibi çeşitli alanlarda eğitimler uzmanlar tarafından veriliyor.

TÜRKİYE’NİN GURURU OLANLAR BİRUNİ’DE

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, 21. yüzyılın bilim insanlarını yetiştirmek için yola çıkan üniversitelerinin bu yıl beşinci kuruluş dönümü olduğunu belirterek, “5. yılımızda Türkiye’nin gurur kaynağı olan öğrencileri bizleri tercih etti’’ dedi.

GÜVEN DUYUP TERCİH ETTİLER

Prof. Dr. Yüksel’in verdiği bilgiye göre 2018 YKS sonuçları sıralamasında Türkiye’nin en başarılı öğrencileri arasından bulunan, Türkiye üçüncüsü, Türkiye 17.’si, Türkiye 35.’si, Türkiye 37.’si, Türkiye 63.’sü, Türkiye 65.’si, Türkiye 94.’sü olmak üzere ilk 100’den 7 öğrenci Biruni Üniversitesi’ne yerleştirildi. Rektör Yüksel, ‘’Biruni Üniversitesi adına tüm öğrencilere üniversiteye duydukları güvenden dolayı teşekkür ederek şu mesajı verdi: Sağlık alanındaki 45 branşın tamamında eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizi, en iyi noktaya taşımak için çalışıyoruz. Eğitimin motor gücü heyecan ve enerjidir. Üniversitemiz tüm hocalarıyla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeye çalışıyor. Öğrencilerimizin severek öğrenmesini, araştırarak başarıya ulaşmasını sağlıyoruz. Bunun için yeterli heyecan ve enerjimiz var. Öğrencilere çalışmayı bir alışkanlık olarak kazandırmayı hedefliyoruz. Alışkanlık kazanan öğrenciler, çalışkan kişiliklere dönüşür ve bu durum Türkiye’nin yararınadır. Biz öğrencilerimize başaracaksınız ve akademisyen olacaksınız diyoruz. Bu ülke için faydalı gençlere ihtiyacımız var ve biz bu gençleri yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.“

DEHA YETİŞTİREN ÜNİVERSİTE

Biruni Üniversitesi, meslek eğitimi vermenin yanında, yeni bilgiye ulaşan öğrencilere yorumlama becerisi de kazandırıyor. Biruni Üniversitesinde; Eğitime başlayan öğrencilerin ilgi ve alakalarına göre bölüm seçtiklerini söyleyen Prof. Dr. Yüksel, “Bir öğrenci farklı bir bölüme ilgi duymuşsa, bölüm değiştirebiliyor. Modern teknolojilerle donatılan üniversitede, birçok laboratuvarda öğrenciler eğitim alanlarıyla ilgili tüm deneyleri yapıyor. Öğrenciler simülasyon, uygulama ve araştırma imkanlarıyla eğitim görüyor. Ayrıca yandal yapabiliyor, yine bir DeHa programımızdan yararlanabiliyor. Çift diploma elde edebiliyor. Biruni Üniversitesi’nde Türkçe eğitim alan öğrenciler, bir sene boyunca İngilizce eğitim de alıyor. Öğrencilerimiz Türkçe eğitim görmüş ancak yabancı dilini de öğrenmiş olarak mezun oluyor’’ diye konuştu.

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN 14 EYLÜL

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olarak lisans öğretimine geçmek isteyen adaylar için DGS tercih günleri devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı Dr. Ahmet Alkayış, adayların tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacağını belirterek, “Zor bir sürecin başlangıcındayız, bu süreçte bilinçli ve doğru tercih çok önemlidir. Dolayısıyla bu sürecin ilgi odağı doğru tercih olmalıdır. Bu durumda tercih yapacak adayların açıkta kalmayıp, istedikleri bölüme ve üniversiteye yerleşmeleri için rehber öğretmen ve eğitim uzmanlarından destek almaları gerekir. Aksi durumda yanlış bir tercih listesiyle aday istediği üniversiteye yerleşemeyebilir” uyarısında bulunarak, “Adaylar DGS’de tercih yapmak istedikleri lisans programlarını; öncelikle puanlarına, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve istek sırasına göre listelerini hazırlayabilirler” dedi.

İLK İŞİM GİRİŞİM İÇİN İŞTE FIRSAT

Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız TTO ortaklığında bu yıl dördüncüsü düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışması için başvurular başladı. “Yeni Girişimler’’ ve “Yeni Fikirler’’ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek olan yarışmanın başvuruları 7 Ekim’e kadar devam edecek. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada finale kalan projeler 24 Ekim’de açıklanacak.

HEM PARA ÖDÜLÜ HEM DE ÜCRETSİZ OFİS

“Yeni Girişimler’’ kategorisinde ilk 3’e giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL ve üçüncü 5 bin TL ödül alacak. “Yeni Girişimler’’ kategorisinin kazananları sırasıyla Yıldız Kuluçka’da kapalı, açık ve sanal ofis imkânlarına da sahip olacaklar. “Yeni Fikirler’’ kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL para ödülü kazanacak.

Vakıf üniversitelerinin kayıtlar öncesinde duyurulan kontenjan açıkları şöyle:

Üniversite Adı Kontenjan açığı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) 49

İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ankara) 86

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 55

Bezmialem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) 21

Başkent Üniversitesi (Ankara) 142

Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniv. (Ankara) 62

Ted Üniversitesi (Ankara) 81

İstanbul Medipol Üniversitesi 494

Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) 61

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 130

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (İstanbul) 124

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) 177

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) 488

Atılım Üniversitesi (Ankara) 287

Çankaya Üniversitesi (Ankara) 215

İstanbul Bilgi Üniversitesi 445

İstanbul Ticaret Üniversitesi 287

Yaşar Üniversitesi (İzmir) 305

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) 498

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) 747

Mef Üniversitesi (İstanbul) 195

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) 391

İzmir Ekonomi Üniversitesi 335

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) 142

Çağ Üniversitesi (Mersin) 178

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) 514

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 81

Ufuk Üniversitesi (Ankara) 167

İstinye Üniversitesi (İstanbul) 530

Haliç Üniversitesi (İstanbul) 391

Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) 320

Biruni Üniversitesi (İstanbul) 358

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) 179

İstanbul Kültür Üniversitesi 698

Işık Üniversitesi (İstanbul) 351

İstanbul Aydın Üniversitesi 1100

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) 99

İstanbul Kent Üniversitesi 178

Antalya Bilim Üniversitesi 321

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) 670

Okan Üniversitesi (İstanbul) 953

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) 723

Sanko Üniversitesi (Gaziantep) 103

İstanbul Bilim Üniversitesi 188

İstanbul Şehir Üniversitesi 652

Beykent Üniversitesi (İstanbul) 1692

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) 292

Antalya Akev Üniversitesi 82

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) 317

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) 955

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) 1341

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniv. (Antalya) 90

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv. (Kktc-Lefkoşa) 301

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1823

İstanbul Rumeli Üniversitesi 246

İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniv. 628

Toros Üniversitesi (Mersin) 262

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 172

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) 650

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 540

Gedik Üniversitesi (İstanbul) 476

Uluslararası Kıbrıs Üniv. (KKTC-Lefkoşa) 1071

Uluslararası Final Üniversitesi 272

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) 543

İstanbul Arel Üniversitesi 912

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) 1213

Kıbrıs Amerikan Üniv. (Kktc-Lefkoşa) 100