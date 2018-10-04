Ek gösterge müjdesi! Liste genişletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile bu görevlerden emekli olanların gözü ek gösterge artışında. Bu konuda çalışmalar hız kazandı.

Liste genişletildi

Edinilen bilgiye göre, hazırlanan taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta, daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre; şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere, belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de eklendi. Belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurlarla birlikte, bu görevlerden emekli olmuş kişiler de yararlanacak. Maaş ve ikramiyeler zamlanacak.

(Takvim)