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"Ejder Yalçın" zırhlıları Özbekistan ordusunda

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:02
"Ejder Yalçın" zırhlıları Özbekistan ordusunda

TAŞKENT (AA) - Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent yakınlarındaki Çırçık poligonunda düzenlenen törenle, Türk zırhlı personel taşıyıcıları, askeri birimlere teslim edildi.

Törende, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un askeri donatımdan sorumlu yardımcısı Aybek İsmailov, Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi Genel Müdürü Kahraman Ermatov ve diğer Özbek askeri yetkililer hazır bulundu.

Burada konuşan Özbek askeri yetkililer, çok fonksiyonlu ve hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcının, Özbekistan'ın askeri gücünün daha da artmasına hizmet edeceğini vurguladı.

Zırhlı personel taşıyıcıları kullanan Özbek askerler de Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ekim 2017'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Özbekistan'da Ejder Yalçın zırhlı araçlarının ortak üretimi ve alımına ilişkin mutabakat sağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:02
  1. "Ejder Yalçın" zırhlıları
  2. Aybek İsmailov
  3. Kahraman Ermatov
  4. Özbekistan
  5. Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov
  6. Özbekistan silahlı kuvvetleri
  7. Şevket Mirziyoyev

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