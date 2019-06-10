Ejder pisti tamamlanıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, kış turizminde Türkiye’nin gözbebeği olan Palandöken Kayak Merkezindeki pistleri inceledi. Türkiye’nin 3 bin 200 metre rakımdaki Süper G lisanslı pistin lift yapım çalışmalarını yerinde görüp, yetkililerden bilgi alan Vali Okay Memiş, önümüzdeki sezonda çok farklı bir Palandöken’in kayak severleri karşılayacağını söyledi.

Süper G pisti liftlerinin sezona yetiştirileceğini ifade eden Vali Memiş, “Geçen yıl itibariyle ilk etapta direk dikimine başlandı. Karın erken yağmasıyla birlikte sezonu erken açtık. Kayak devam edebilsin diye işlere bir müddet ara verdik. Kayakçılara tehlike arz etmemesi içinde ekipmanlar pistlerin dışına çıkarıldı. Bu yıl itibariyle F lifti olan Ejder Pistinde çok fazla bir iş kalmadı. Pistin direk montajlarının yarısı tamamlandı, diğer yarısını da tamamladıktan sonra halat ve elektrik döşemesini yapıp sezona yetiştireceğiz. Ejder Pisti 3200 rakımda Türkiye’de Süper G lisansına sahip bir pist. Biz bu telesiyeji yaparak Süper G yarışları yapabilecek bir piste lift taşıyarak kullanımını sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Palandöken Kayak Merkezinin muhtelif yerlerinde durup bölgeyi inceleyen Vali Okay Memiş, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’ya bölgenin ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş’e Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Ejder 3200 A.Ş Genel Müdürü Yusuf Uygur, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, YİKOP Müdürü Yılmaz Aktaş, kayak kulübü hocaları ve firma yetkilileri eşlik etti.