Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Eintracht Frankfurt sahasında Benfica'yı konuk edecek. İlk maçta rakibini evinde 4-2'lik skorla mağlup eden Benfica tura yakın taraf olarak göze çarpıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça ilişkin ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Eintracht Frankfurt sahasında Benfica'yı konuk edecek. İlk maçta rakibini evinde 4-2'lik skorla mağlup eden Benfica tura yakın taraf olarak göze çarpıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça ilişkin ayrıntılar... Napoli Arsenal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Benfica, sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in 3 gol, 1 asistlik performansıyla 4-2 mağlup etti. Benfica, 20. dakikada N'Dicka'nın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi Frankfurt'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Benfica'yı galibiyete taşıyan goller 21.,43. ve 54. dakikalarda 19 yaşındaki Joao Felix'ten gelirken takımın diğer golünü de Felix'in asistinde Ruben Dias attı. Frankfurt'un golleri ise 40. dakikada Luka Jovic'ten ve 72'de Gonçalo Paciencia'dan geldi. Eintracht Frankfurt Benfica UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı 18 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak maç Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. Valencia Villarreal UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman? Chelsea Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

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