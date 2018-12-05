THY- Euroleague
0553 313 94 23

Einstein'ın "Tanrı mektubu" 2,9 milyon dolara satıldı

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, Tanrı fikri, din ve Yahudi kimliğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı mektubu 2,9 milyon dolara alıcı buldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
Einstein'ın "Tanrı mektubu" 2,9 milyon dolara satıldı

ANKARA (AA) - Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın, Alman filozof Eric Gutkind'e yazdığı, Tanrı fikri, din ve Yahudi kimliğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı mektubu açık arttırmada 2,9 milyon dolara satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, el yazması mektup, New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan, 1,5 milyon dolarla başlayan açık artırmada 2,9 milyon dolara alıcı buldu.

Nobel ödüllü fizikçinin 1954'te, 74 yaşındayken kaleme aldığı mektup, bilim adamının Hristiyanlık, Tanrı fikri ve Yahudi kimliğine ilişkin görüşlerini içeriyor.

Einstein, Alman filozof Gutkind'e bir yapıtı hakkındaki görüşlerini iletmek üzere yazdığı mektupta, Tanrı fikrinin kendisi için anlam taşımadığını, dinlerin ise efsanelerden ibaret olduğunu ileri sürüyor.

"Tanrı mektubu" olarak da bilinen mektupta, "Tanrı sözcüğü benim için yalnızca bir ifade, insan zayıflıklarının ürünü bir fikir. İncil, saygıdeğer ama yine de ilkel bazı efsanelerin toplamından başka bir şey değil." görüşü yer alıyor.

Einstein, "Ne kadar duyarlı ve zekice olursa olsun, hiçbir yorum beni bu görüşümden vazgeçmeye ikna edemez." ifadesini kullanıyor.

- "Yahudiler diğer halklardan daha itibarlı değil"

Mektupta ait olduğu Yahudi kimliğine dair de değerlendirmelerde bulunan Einstein, "Parçası olmaktan gurur duyduğum ve zihniyetine derinden bağlı hissettiğim Yahudi halkı, benim gözümde diğer halklara göre farklı bir itibara sahip değil." diye yazdı.

Einstein, 20. yüzyılın başında ortaya attığı Genel Görelilik Kuramı ile fizikte o güne kadar kabul edilen paradigmaları altüst ederek bilim tarihinde çığır açmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:22
  1. açık arttırma
  2. Albert Einstein
  3. Din
  4. mektup
  5. Tanrı
  6. Yahudilik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Murat kimdir neden görevden alındı?
    1. Abdullah Murat kimdir neden görevden..
    2. İran meclisinde toplu istifa
    3. Teslim olan kadın teröristten kan..
    4. CHP'den İzmir için sürpriz aday! Aziz..
    5. Sığınaktan dünya şampiyonluğuna
    6. Darüşşafaka Tekfen, ABD'li Douglas'ı..
    7. Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında..
    8. BAE'de İngiliz öğrenci işkenceyle..
    9. Cibuti'den Etiyopya'ya liman jesti
    10. CHP'li Arık'tan "Doktora tazminat..
    11. HDP İstanbul belediye başkan adayları..
    12. Clariant 20 yıl sonra vergi ödedi
    13. Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru
    14. GÖRÜŞ - Türkiye-Venezuela..
    15. "Tüm mantarlar yenir ama bazıları..
    16. Akın İpek'e bilgi notu sızdıran..
    17. FETÖ'den yargılanan belediye başkanı..
    18. Soros’un çocuklarını Almanlar kucakladı
    19. Van merkezli terör operasyonu
    20. Einstein'ın "Tanrı mektubu" 2,9 milyon..
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?