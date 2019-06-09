Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı Uşak'ta biri polis iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü sürücünün ekip aracına çarpması sonucu biri polis 2 kişi yaralandı. İbrahim Y'nin (21) kullandığı 64 BH 548 plakalı otomobil, Aksaray Caddesi ile Şehit Alim Yılmaz Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli Ömer Faruk Erçin yönetimindeki 64 A 4834 plakalı ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen polis aracının sürücüsü Erçin ile yanındaki mesai arkadaşı Ali Demir, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı otomobil sürücüsü ile polis memuru Erçin, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, Erçin'in kolunda kırıklar bulunduğu öğrenildi. İbrahim Y'nin 0,84 promil alkollü olduğu, bir süre önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirtildi. - Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin polis aracına çarpması ve çevredekilerin devrilen araçtaki polisleri çıkartması yer alıyor.

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