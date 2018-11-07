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Drift atan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza kesildi!

Polis ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Doğan" marka otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza kesti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:51
Drift atan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza kesildi!

Antalya'ya Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında, drift atarak Sanayi istikametinden caddeye çıkan M.K.’nin kullandığı 07 JR 286 plakalı otomobilin sürücüsü ve sahibine ceza yağdı.

9 bin 154 tl ceza kesildi

07 JR 286 plakalı aracın 17 yaşındaki sürücüsü M.K.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin 10 TL, 36.3-a maddesince ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, 78. 1-a maddesi gereği kemer takmamaktan 108 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 TL olmak üzere olmak üzere toplam 9 bin 154 TL ceza yazıldı.

Otomobil 2918 sayılı Trafik Kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken üzerinde kimlik bulunmayan otomobil sürücüsü M.K. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Olay yerine gelen ve sahibi olduğunu söyleyen genç kadın, kardeşini markete gönderdiğini ve aracı alıp gittiğinden haberi olmadığı söyleyip polise uzun süre dil döktü.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:51
  1. ceza
  2. Antalya
  3. Manavgat
  4. drift

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet34 dk önce
    Aga bu showman maymunlara bu para az bile elinden arabasını para cezasını yükseltin çünkü bunlar birilerinin başını yakacaktır bugün olmasa yarın. Emniyetimize teşekkür ederim.
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