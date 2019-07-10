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Ehliyetsiz sürücüye iki kişinin ölümüyle ilgili dava

Adana'da kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddia edilen, sürücü belgesi olmayan kadın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
Ehliyetsiz sürücüye iki kişinin ölümüyle ilgili dava

ADANA (AA ) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddia edilen, sürücü belgesi olmayan kadının 15 yıla kadar hapsi istendi.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 31 Mayıs’ta S.K'nin kullandığı hafif ticari araçla çarptığı Raziye Can (73) ve Münevver Can’ın (71) ölümüne neden olduğu iddiasına yönelik soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının kazadan sonra tutuklanan, ehliyet belgesi olmayan sürücüyle ilgili "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sürücü ile kaza sırasında yanında bulunan arkadaşı N.G’nin ifadelerine yer verildi.

S.K. iddianamede yer alan ifadesinde, ehliyet belgesinin ve şoförlüğünün olmadığını belirterek arkadaşı N.G’nin olay günü kendisini aracın direksiyonuna geçirdiğini iddia etti.

Aracı N.G’nin çalıştırdığını, kendisine basması gereken pedalları söylediğini aktaran S.K, "Araç hızlandı ve direksiyon hakimiyetini kaybettim. Bunun üzerine N.G. direksiyonu sol eliyle hızlı bir şekilde sol tarafa çevirdi. Direksiyona dokunmadım. Aracın bütün kontrolü N.G’deydi. Ben sadece şoför koltuğunda oturuyordum. Suçum yok." ifadesini kullandı.

N.G. ise S.K'nin araç hareket ettikten sonra panik yaptığını, aracın bir yerlere çarpmasını engellemek için direksiyona müdahale ettiğini belirtti.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin ehliyetsiz olduğu ve araç kullanmakta ehil olmadığı belirtilerek, “Şüphelinin kazanın oluşumunda bilinçli taksirle hareket ettiği, Raziye ve Münevver Can’ın ölümüne sebebiyet vererek suçu işlediği anlaşılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:26
  1. - Adana
  2. dava

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