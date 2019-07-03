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Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gezintiye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil 2 metrelik duvardan zemine düşerek ters döndü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:24
Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle duvardan uçtu: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gezintiye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil 2 metrelik duvardan zemine düşerek ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile gezintiye çıkan yaşı küçük ve ehliyetsiz M.A. idaresindeki 41 H 0412 plakalı otomobil seyir halinde bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak 2 metrelik duvarın üzerinden zemine uçtu. Kazada ters dönen otomobildeki M.A. ve yanında bulunan kız arkadaşı Ç.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:24
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