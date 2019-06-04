Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı

Adana’da otomobili trafikten men edilince çekiciye yüklendiği sırada aracına binip kaçan sürücü, bir kişiyi çarparak yaraladı ardından 30 kilometre boyunca polis ekiplerini peşinden sürükledi. Sürücü polisin attığı kapandan geçtikten sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda uygulama yapan trafik polisleri, Durgu Göl yönetimindeki 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulanırken otomobili de trafikten men edildi. Durdu Göl’ün aracı çekiciye yükleneceği sırada, otomobiline binen Göl, bir anda gaza basarak kaçtı. Kaçtığı sırada çekiciye aracı yüklemeye çalışan Ercan Eldek’e çarptı. Olayda Ercan Eldek’in kolu kırıldı.

Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca şehri birbirine kattı

Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda kaçmaya başlayan Durdu Göl, Huzurevleri Mahallesi, İsmet Atlı Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametlerine doğru kaçtı. Sürücü Göl, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’na girdiği sırada polislerin attığı kapana girerek yakalandı.

Polisten kaçan sürücü gazetecilere pişkin cevaplar verdi

Ortalığı birbirine katan Durdu Göl, gazetecilerin, havaya ateş etmelerine ve ‘dur’ ihtarı yapmalarına rağmen neden durmadın sorularına” Ben söyledim yoldan geliyorum dedim. Durumumu anlattım, ehliyetime el koydular. Kalacak yerim yok. Hırsızlık mı yaptım” diye yanıt verdi.

Sürücü Durdu Göl ile yanında bulunan kız arkadaşı Kader B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobil 60 gün bağlanırken, Durdu Göl’e 9 bin 264 TL para cezası kesildi.