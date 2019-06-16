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Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:37
Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde trafikte araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara 2 bin 220 lira idari para cezası kesildi.


E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde motosikletli iki sürücü trafikte tek tekerlek üzerinde gitmişti. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan magandalar, makas da atarak adeta terör estirmişti. Magandalar birbirlerini kaydederek bir de sosyal medyada yayınlamıştı.



2 bin 220 lira idari para cezası kesildi


Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleme aldı. Yapılan çalışma sonucunda polis, 33 R 1446 plakalı motosikletin sürücüsü S.B.U. ve 34 DS 3316 plakalı araç sürücüsü F.T.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandalara, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesi ve “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” maddesinden toplamda 2 bin 220 lira idari para cezası kesti.



Ehliyetlerine el konuldu


Ayrıca şahısların sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Sefaköy Polis Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:37
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