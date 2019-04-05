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Özel direksiyon derslerine yasal düzenleme

Ehliyeti olup sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyenler için verilen dersler yasal dayanağa kavuşturulacak.

05 Nisan 2019 Cuma 09:37
Özel direksiyon derslerine yasal düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek.

Yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik trafik adabı dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak. Düzenlemeyle söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce "merdiven altı" olarak verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:37
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