'Ehliyet ve liyakat kıstas olmalı'

2009 yılında toplulaştırma başlandı. Toplulaştırma; tarımda gelişmeyi sağlamak ve köylerdeki sorunları gidermek amacıyla yapılması planlanan toplulaştırma devletin en önemli çalışmasıydı. Belki Türkiye’nin en önemli işlerinden biriydi. Bölgelerimizde kavgaların kan davalarının % 90’ı arazi meselelerinden meydana gelmektedir. İşte toplulaştırma araziden kaynaklanan kavgaları sonlandıracaktı.

Ancak bu işin yürütülmesi insanlar tarafından yapıldığı için insanlarımızda hizmet anlayışından çok menfaatine nasıl geliyorsa öyle yapmaktadırlar. İlk etapta bir firma tarafından yürütüldü. Firma görevini doğru dürüst yapmadı. Dedim ya bizde hizmet anlayıştan ziyade devletten ne kadar para kopartabiliriz anlayışı hâkimdir.



Toplulaştırma yapan firma, yönetmeliğe göre DSİ kontrolünde yapmaktadır. Yine yönetmeliğe göre 4. Maddesini b bendinde belirtilen firma tarafından arazi sahasını ölçüm ve incelemeleri yapacak bir ekip ve komisyon oluşturmaktadırlar. Bunlardan hiçbiri yapılmadı. Biz Hasırlı köylüleri olarak firma tarafından yapılması gereken işlerin yapılmasından dolayı, firmanın yapması gereken bu işler köylüler tarafından yapıldı. Biz de parayla özel haritacı tutarak imkânlar çerçevesinde herkesin tapusuna göre arazi ölçümleri yaparak, firmanın birer elemanı gibi çalışarak özel haritacının hazırladığı ölçümleri firmanın sistemine aktardık. Firmanın sahaya inmeden hazır lokmayı bile çiğneme zahmetinde bulanamayacak kadar bir sorumsuzluğa sahip olduğunun göstergesi bu güne kadar toplulaştırmayı getirmesidir. Bu işin göstergesi olmaz mı? Nasıl olsa devletten tıkır tıkır parasını almaktadırlar. Köylüler tarafından yapılan bu hizmeti kendisi yapmış gibi devletten parasını aldılar. Buna rağmen 2009’da başlayan bu hikaye 2021 tarihine geldi. Hâlâ ortada kesinleşmiş bir şey yoktur. Firmayı takip eden yok mu? Denetleyen yok mu? Bu köylünün mağduriyetini kim giderecek, firmayı denetlemeyen, bir DSİ idaresini sorgulamayan bir idare tablosu ortaya çıkmaktadır. Devletimizin iyi niyetle başladığı toplulaştırma, köylülerin sıkıntılardan kurtarılması, tarıma canlılık getirerek tarımın gelişmesi amaçlanırken, ancak bugünkü bürokrasi tarafından tersine çevrildi. Bugün köylülerin mağduriyetini kim karşılayacaktır. Aslında yönetmelikte idareden kaynaklanan zararların ilgililer tarafından ödenmesi vurgusu da yapılmaktadır.



Ancak bir vatandaş olarak idarenin bu sorumsuzluğundan şikâyetçiyiz. Devlet işlerini bunlarla nasıl yapacak, ortada zarar gören devlet ve ilgili köylüler olmaktadır. Sayın Başkanımızdan isteğimiz, Türkiye’nin gelişmesini sağlaması için alınan kararların sahada uygulaması için alınan personelin ehliyet, liyakat ve sadakat dışında hiçbir kıstas dikkate alınmadan personel alımı yapılmalıdır.