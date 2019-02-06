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Ehliyet sınavlarında sürücü adayları "geri park"ta sınıfta kaldı

Ehliyet için başvuru yapan 1 milyon 574 bin sürücü adayından 567 bini ehliyet alamadı. Sınavlarda başarılı olamayan adayların yüzde 60'ının "geri park"a takıldığı ifade edildi. Peki neden geri parkta zorlanıyoruz? işte yanıtları...

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:40
Ehliyet sınavlarında sürücü adayları "geri park"ta sınıfta kaldı

Ehliyet almak artık sanıldığı kadar kolay değil. Adayları en çok zorlayan geri park etmek, parkta mesafeleri kaçırıyor. Burada en önemli etkenler heyecan, panik rol oynuyor. otomobil eğitmenleri heyecan ve paniğin önlenmesi halinde sorunun çözüleceğini ifade ediyor.

Sürücü adaylarının yüzde 60'ı geri parkta eleniyor

Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.

"Normal eğitimleri bıraktık, geri park çalışıyoruz"

İleri sürüş eğitmeni Melih Öğüt de sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı konunun geri park yapmak olduğunu belirtti.

Sınavda bu konuda tek hak verildiği için sürücü adaylarının strese girdiğini ve paniklediğini dile getiren Öğüt, "10 yıllık sürücülere bile 'tek hakkınız var' deseniz onların da büyük çoğunluğu yapamayacaktır. Adaylar, hiçbir hayati tehlikesi olmayan geri parkı yapamadığı için başarısız sayılarak direksiyon sınavından kalıyor. Geri park şartı geldikten sonra normal trafik eğitimini bıraktık adaylarla geri park çalışıyoruz" dedi.

"Yön duygumuz yok, sağ aynayı kullanmıyoruz"

Habertürk TV'ye konuşan Mert İntepe, sürücülerin geri park etmede karşılaştıkları zorluklara ilişkin olarak "Demek ki arabasının boyunu bilmiyor, yön duygusu yok, sağ aynayı kullanamıyor. Sağ ayna çok tehlikeli bir şeydir. Bütün kazalar genelde sağ aynaya bakmamaktan oluşuyor" dedi.

"Araba sürücüsü ve koltuğunun dik durması şart"

İntepe şöyle devam etti:

Park edeceğiniz yere doğru gelirken, sağ ayna kullanamıyoruz. Ya da doğru oturma konumu ayarlamıyoruz. Koltuğunuz kürek kemikleri ve siz dik durmazsa doğru yanaşamazdınız. Sağ ayna doğru yeri göstermesi lazım.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 07:10
  1. Ehliyet kurslar
  2. sürücü adaylar
  3. geri park

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