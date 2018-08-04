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Ehliyet sınavında 25 joker yakalandı

Ehliyet sınavında başkasının yerine sınava girmek isteyen ve joker diye tabir edilen 25 kişi yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:42
Ehliyet sınavında 25 joker yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Mali Büro Amirliği ekiplerince bugün gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri sınavında yaşanabilecek sahtecilik ve kopya olaylarının önlenmesine ve meydana gelebilecek usulsüzlüklerin tespiti amacıyla sınavın yapıldığı 11 okulda gerekli tedbirler alındı.

Yapılan kontrollerde başkasının yerine sınava girmek isteyen 25 joker şahıs tespit edildi. 25 joker şahıs ve asıl sınava girmesi gereken 25 kişi olmak üzere toplamda 50 şahsa resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:42
  1. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Mali Büro Amirliği
  2. ehliyet sınavı

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