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Ehliyet sınav tarihleri ne zaman? Ehliyet sınav ücreti ne kadar? Elektronik sınav nedir?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, her yıl belirli tarihlerde MEB tarafından yapılan ehliyet sınavına girmek zorundalar. MEB ehliyet sınav takvimi açıklandı. 2018 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Aralık da ehliyet sınavı yapılacak mı? Elektronik ehliyet sınavı nedir? Ehliyet sınav ücreti ne kadar? Ehliyet sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim?

23 Ekim 2018 Salı 10:11
Ehliyet sınav tarihleri ne zaman? Ehliyet sınav ücreti ne kadar? Elektronik sınav nedir?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, her yıl belirli tarihlerde MEB tarafından yapılan ehliyet sınavına girmek zorundalar. MEB ehliyet sınav takvimi açıklandı. 2018 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Aralık da ehliyet sınavı yapılacak mı? Elektronik ehliyet sınavı nedir? Ehliyet sınav ücreti ne kadar? Ehliyet sınav giriş belgesiyle sınava nerede gireceğim?

MEB ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 20 Ekim MTSKS-4 sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ehliyet sınav takvimine göre, 4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 Ekim’de yapıldı. Ehliyet sınavına giren adaylar 20 Ekim ehliyet sınav sonuçlarını bekliyor. MEB 2018’yılının son ehliyet sınavını 22 Aralık’da yapacak. 20 Ekim 2018 ve 22 Aralık 2018 Merkezi ehliyet sınavları yerine elektronik sınav yapılacaktır.

Elektronik sınav tarihleri nasıl belirleniyor?

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

Elektronik sınava girenler direksiyon sınavına ne zaman girebilir?

Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra ortalama 2-3 hafta içinde direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

Direksiyon sonuçları hemen öğreniliyor mu?

Eskiden direksiyon sınav sonuçlarını gözetmenler kağıt üzerine doldurup akşam sonuçları akşam sürücü kursuna verirken yeni düzenlemeyle birlikte artık direksiyon sınavlarının puanlamaları anında tablet üzerinden yapılacak ve direksiyon sınav sonuçları daha hızlı öğrenilebilecek.

Ehliyet sınavına giriş ücretleri ne kadar?

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 75 TL iken, direksiyon sınav ücreti 100 TL'dir.

Ehliyet almak için ne gibi şartlar var?

Ehliyet almanın üç şartı bulunmaktadır. İlk şart ehliyet almak için uygun yaşta olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte yaşınız tutsa bile her ehliyet sınıfı için başvuru yapamıyorsunuz. Bu noktada ikinci şart devreye girmektedir. İkinci şart ise deneyim şartıdır. Son şart ise eğitim şartıdır. Trafik yönetmeliğine göre en az ilkokul mezunu olanlar ehliyet almak amacıyla başvuru yapabilirler.

Ehliyet almak için ne gibi belgeler gerekiyor?

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:11
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