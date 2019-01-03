Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem! Ücretler değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

İşte yeni bedeller:

Noter kağıdı: 13,50 lira

Beyanname: 50 lira

Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 lira

Pasaportlar: 133,50 lira

İkamet izni: 89 lira

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 lira

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 lira

Aile cüzdanları: 121 lira

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 lira

Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 lira

İş makinesi tescil belgesi: 124 lira

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 lira

Mavi Kart: 12,50 lira

Yabancı çalışma izni belgesi: 89 lira

Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 lira.

2018 yılında fiyatlar ne kadardı?

2019 itibarıyla resmi işlerde kullanılan değerli kağıt bedelleri yüzde 23.5 oranında arttı. 2018 yılında değerli kağıt bedelleri şöyleydi:

Noter kâğıdı 11,00 lira

Beyanname 11,00 lira

Protesto, vekâletname, re’sen senet 22,00 lira

Pasaportlar 108,00 lir

İkamet İzni 72,00 lira

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 lira

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 lira

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00 lira

Aile cüzdanları 98,50 lira

Sürücü belgeleri 134,00 lira

Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00 lira

Motorlu araç tescil belgesi 120,00 lira

İş makinesi tescil belgesi 100,00 lira

Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50 lira

Mavi Kart 10,00 lira

Yabancı çalışma izni belgesi 72,00 lira

Çalışma izni muafiyeti belgesi 72,00 lira