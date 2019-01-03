Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem! Ücretler değişti
Değerli kağıt ücretleri 1 Ocak’tan itibaren değişti. Ehliyet alanlar 166, pasaport çıkartanlar defter bedeli için 133,5 lira, kimliğini yenileyenler ise 22,5 lira ödeme yapacak.03 Ocak 2019 Perşembe 13:17
Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.
Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.
İşte yeni bedeller:
Noter kağıdı: 13,50 lira
Beyanname: 50 lira
Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 lira
Pasaportlar: 133,50 lira
İkamet izni: 89 lira
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 lira
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 lira
Aile cüzdanları: 121 lira
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 lira
Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 lira
İş makinesi tescil belgesi: 124 lira
Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 lira
Mavi Kart: 12,50 lira
Yabancı çalışma izni belgesi: 89 lira
Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 lira.
2018 yılında fiyatlar ne kadardı?
2019 itibarıyla resmi işlerde kullanılan değerli kağıt bedelleri yüzde 23.5 oranında arttı. 2018 yılında değerli kağıt bedelleri şöyleydi:
Noter kâğıdı 11,00 lira
Beyanname 11,00 lira
Protesto, vekâletname, re’sen senet 22,00 lira
Pasaportlar 108,00 lir
İkamet İzni 72,00 lira
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 lira
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 lira
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00 lira
Aile cüzdanları 98,50 lira
Sürücü belgeleri 134,00 lira
Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00 lira
Motorlu araç tescil belgesi 120,00 lira
İş makinesi tescil belgesi 100,00 lira
Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50 lira
Mavi Kart 10,00 lira
Yabancı çalışma izni belgesi 72,00 lira
Çalışma izni muafiyeti belgesi 72,00 lira
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