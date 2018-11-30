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Ehliyet fiyatları 2019 ehliyet fiyatları ne kadar? ehliyet için istenilen belgeler nelerdir?

Ehliyeti olmayan ya da var olan ehliyeti değiştirecek vatandaşlar dikkat Gelir İdaresi Başkanlığı yeniden değerleme oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlara göre,B sınıfı ehliyet alacak vatandaş, yeni zamlarla birlikte 800 TL para ödeyecek.

30 Kasım 2018 Cuma 10:25
Ehliyet fiyatları 2019 ehliyet fiyatları ne kadar? ehliyet için istenilen belgeler nelerdir?

Ehliyeti olmayan ya da var olan ehliyeti değiştirecek vatandaşlar dikkat Gelir İdaresi Başkanlığı yeniden değerleme oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlara göre,B sınıfı ehliyet alacak vatandaş, yeni zamlarla birlikte 800 TL para ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23.73 olarak belirlendi. Yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranıyla birlikte harç bedeli 496 TL’den 613 TL’ye çıkacak. 134 TL’lik değerli kağıt bedeli 165 TL’ye çıkacak. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL’den 31 TL’ye çıktı. Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL’yi aşıyor.

Ehliyet için istenilen belgeler nelerdir?

İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri

Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)

Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)

Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Yeni tip sürücü belgesinin zayi ve yıpranma nedeniyle yenileme işlemleri

Dilekçe

Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

Sürücü Sağlık Raporu

2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

Zayi değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

Eski tip sürücü belgesinin değiştirilmesi

 Eski sürücü belgesi

üfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

Sürücü sağlık raporu

15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan. 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:25
  1. Ehliyet için istenilen belgeler nelerdir?
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