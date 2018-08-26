Ehliyet almak için sağlık raporu nasıl alınır? | Sağlık rapor belgeleri | Rapor nereden alınmakta?

Ehliyet yenileme sağlık raporu, ehliyet yenileme belgeleri, ehliyet yenileme belgeleri 2018, ehliyet yenileme ücreti nereye ve hangi bankaya yatırılır gibi soruların cevabı merak edilmekte. Hazırladığımız haber ehliyet almak isteyenlere yol gösterici olacaktır. İşte ehliyet ile ilgili detaylar...

Ehliyet belgesini yenilemek isteyenler için son gün 31 Aralık 2020. Uzmanlar, yenilemeyi son güne, yani 31 Aralık’a bırakılmama konusunda vatandaşları uyarıyor. Son günde yığma olma durumundan ötürü, sistem ve teknik konularda sıkıntı yaşanabileceğinden ötürü birçok vatandaş mağdur olabilir. Maliyet bakanlığı belgeleri yenileme ücreti olarak 15 Türk Lirası alacaktır.

Ücretler hangi bankalara yatırılacak?

Akbank, Aktif Yatırım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Anadolubank, Finansbank, İNG Bank, Şeker Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Tekstilbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, HSBC Bank, Denizbank, Citibank, Ziraat Katılım Bankası, Alternatif Bank, Arap Türk Bankası, Burgan Bank, Fibabank, Odea Bank, Turkish Bank, Turkland bank.

Belgenin yenilenmesi için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

Eski sürücü belgeniz, belgeyi almak için tam teşekküllü sağlık raporu, nüfus cüzdanı veya pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, Parmak izi ( Dışarda yaptırmak yasaktır, Emniyet Müdürlüklerinde yaptırılacaktır), Bankaya ödenmiş tahsil faturası (15 Türk Lirası), Kan grubunuzun belgesi veya evrakı (Kan grubu eski ehliyetinizde yazıyorsa herhangi bir işlem yaptırılmasına gerek yoktur).

Sağlık raporu nasıl çıkartılır?

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Yönelik” maddelerine göre; İşitme kaybı, günlük hayatı kısıtlayan denge problemi, baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık, Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali), Malign tümör hikâyesi, Eklem hareketlerinde kısıtlama, Ekstremite noksanlığı ( kol ve bacak), Kas, tendon ve bağ lezyonları, Hipoglisemiye yol açabilecek ilaç kullanılan diabetes mellitus hastalığı (diyabet), Kalp-damar hastalığı (anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu, kalıcı pil implantasyonu), Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik), Santral sinir sistemi hastalıkları, Periferik sinir sistemi hastalıkları, Epilepsi, Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavşak hastalıkları), Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu), Alkol bağımlılığı, Psikotrop madde bağımlılığı, Görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun, Görme alanının uygun, Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.), Gece körlüğü (tavuk karası), gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat önce), Derinlik duyusunun normal, Pitozis-hemipitozis, Diplopi ve şaşılığı, Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı, Monoküler görme (snellen eşeli ile görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun)

Rapor nereden alınmaktadır?

Aile Sağlığı merkezlerinde

Özel hastanelerde,

Özel tıp merkezlerinde,

Özel polikliniklerde

Özel muayenehanelerde