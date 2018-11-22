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Yeni ehliyet aldı… 49 dakika sonra polise kaptırdı

Almanya’da ehliyet alan 18 yaşındaki bir genç sadece 49 dakika sonra ‘aşırı hız’ nedeniyle ehliyetini polise kaptırdı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:04
Yeni ehliyet aldı… 49 dakika sonra polise kaptırdı

Almanya'nın Hemer kentinde yaşanan olayda, 18 yaşındaki bir genç, ehliyet almaya hak kazandıktan sonra sadece 49 dakika içerisinde aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaptırdı.

 

Polis, hız kontrolü yaptığı sırada, çiçeği burnunda şöförün hız limitinin saatte 50 kilometre olduğu yolda 95 kilometre hız yaptığını belirledi.

"Bazı şeyler daima sürer, bazıları bir saat bile sürmez"

 

BBC'de yer alan habere göre, polis olayla ilgili tutanağa "Bazı şeyler daima sürer, bazıları bir saat bile sürmez" yazdı.

Genç sürücünün araçta dört de arkadaşının bulunduğu belirten Markischer Kreis polisi, gencin arkadaşlarını şöförlük yetenekleriyle etkilemeye çalışmış olabileceğini aktardı.

Sürücüye, dört hafta boyunca trafiğe çıkma yasağı getirildi

Gence, dört haftalığına trafiğe çıkma yasağı getirildi, ancak polis gencin ayrıca ehliyetini geri alabilmek için 'pahalı yeniden eğitimler' alacağını söyledi.

200 avro ceza yedi, deneme süresi 2 yldan 4 yıla çıkacak

200 avroluk para cezasının yanı sıra, yeni ehliyetini alır almaz iki ceza puanı alacak ve yeni şöför olarak deneme süresi iki yıldan dört yıla çıkacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:04
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  4. aşırı hız
  5. markischer kreis
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