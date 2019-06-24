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Egzozdan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:23
Egzozdan sıçrayan kıvılcım traktörü yaktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde balya yüklü traktörün egzozundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dolay’ın kullandığı 59 LF 725 plakalı traktördeki saman balyaları Kalaycı Mahallesi girişinde bir anda alev aldı. Çıkan yangın üzerine itfaiyeye haber verildi. Kalaycı Mahallesi Muhtarı Kamil Kabak ve mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen Sağlamtaş İtfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü. Olayda, yanan balyalar kullanılamaz hale gelirken, traktör ve römorkta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangına, egzozdan çıkan kıvılcımın neden olduğu öne sürülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:23
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