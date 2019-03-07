Eğribel Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı Giresun-Şebinkarahisar karayolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun-Şebinkarahisar karayolunda bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri tarafından yoğun mesainin harcandığı yolda çalışmalar sürerken, görüş mesafesinin ise 20 metreye kadar düştüğü öğrenildi. Kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı bulunmayan araçların bölgeye geçişine ise Karayolları ekipleri tarafından izin verilmiyor.

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