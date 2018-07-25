0553 313 94 23

Egosunu tatmin eden Trump'tan küstah sözler: Kudüs için bana yalvarıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Trump, Kudüs konusunda Devlet başkanlarının kendisine yalvardığını ifade etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 00:50
Egosunu tatmin eden Trump'tan küstah sözler: Kudüs için bana yalvarıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongre'sinde konuştu.

'LİDERLER BANA YALVARDI'

Kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyen Trump, "Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

Seleflerine dışardan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim."

'KEYFİNİ ÇIKARIN'

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 00:50
  1. kudüs
  2. trump
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızına talip oldu!
    1. Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç..
    2. Mesut Bakkal, Emre Akbaba'nın..
    3. Savcı Sayan'dan 'kurultay' yorumu:..
    4. Fenerbahçe'nin transferini canlı..
    5. Egosunu tatmin eden Trump'tan küstah..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a..
    7. Trump'tan skandal Kudüs açıklaması
    8. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    9. Başkan açıkladı! Avrupa'dan men...
    10. Eve giren polisler şoke oldu!..
    11. Mürekkep lekesi deriden nasıl çıkar?
    12. Göz yanması nasıl geçer?
    13. Bitter çikolata faydalı mıdır?
    14. Lübnan'dan 'Yahudi Ulus Devlet..
    15. Her sabah bir elma yerseniz.....
    16. Unutkanlık neden olur?
    17. Toplanan imzalarla ilgili CHP'den ilk..
    18. Kulak ağrısının nedenleri nelerdir?
    19. CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen..
    20. Panik atak nasıl durdurulur?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    4. denemesinde Türkiye'ye kaçmayı başardı
    4. denemesinde Türkiye'ye kaçmayı başardı
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi