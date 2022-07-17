“Eğer sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır, sahip çıkmazsan bu vatanın batması haktır” M. Akif Ersoy.

Devlet denizdir, denizi de besleyen ırmaklardır. Bu denizi de besleyen esnaf denilen tüccar denilen ırmaklardır. Geçenlerde Maltepe’de geziyorum. Bizim eve yakın bir pastane, bir terzi kapandı. Hastaneden gelirken bir lahmacuncunun kapandığını, bir ucuzlukçunun kapatıyoruz her şey yarı fiyatına yazan tabelasını gördüm. Aynı sokağın devamında bir kafenin, bir marketin, bir lokantanın kapandığını gördüm. Bu gördüklerim İstanbul’un bir semtinin bir caddesinde gördüklerim. Şimdi bu kapanan işyerlerinin kiminde bir tane kiminde üç tane kiminde altı tane işçi çalışıyordu. Bu işçiler ne oldu, sokağa düştü. Eh bu insanların bazı mecburi ihtiyaçları var. Bunları karşılaması gerekir, karşılamıyorsa bu defa son günlerde artan hırsızlık, dolandırıcılık, gaspçılık artacak. Bunu İstanbul değil, ülke genelinde düşünürsek yüz binlerce hırsız, gaspçı, dolandırıcı demektir. Bu suç artışlarının polisle, adliye ile hapishane ile çözemezsiniz. Artık başka alternatifler üretmek zorundasınız. Bugün ülkemizde alım gücü zayıflamış bir toplumla karşı karşıyayız. Bunun çözümünü sağlayacak ortamı yine biz çözmek zorundayız. Bu problemleri devlet asgari ücrete, memur maaşlarına, emeklilere yüzde 50 zam vermekle çözümleyemez. Devlet halkına yüzde 50 zam veriyor, esnafa da yüzde 50 destek ama esnaf da bunun peşinden ürünlerine yüzde 100 zam koyuyor. Dükkan ve daire sahipleri de gayrimenkullerine yüzde 150 fiyat biçiyor, kiralarına yüzde 150 zam koyuyor. Yani sorumluluğunu bilen, fedakar, yardımlaşan insanlar azalıyor. Egoist, çıkarcı, acımasız mal sahipleri, ev sahipleri türüyor. Bunun sonucu ne olur, toplumda güvensizlik, fedakârlık, yardımlaşma kaybolur. Bizim semtte beş yıldır eczacılık yapan biri eczanesini kapatıyor. Soruyoruz niye kapatıyorsun diye. Mal sahibi kirayı iki misli artırdı diyor. Her zaman alışveriş ettiğim bakkal bir kadın müşterim vardı. Bana benim bir kiralık dairem var, iyi bir kiracı bulursan bana gönder dedi. Ben de abla dairen kaç m2 dedim. Bana 60 m2 dedi. 2+1 dedi. Ne kadar kira istiyorsun dedim. 8250 TL dedi. Abla kusura bakma ben sana kiracı gönderemem. 60 m2 daireye 8250 TL istiyorsun dedim. Bu söylediğim bakkal da iki kardeş ortak çalışıyorlar idi. Ben kardeşime bu dükkanın kazancı iki kişiye yetmez dedim ve kardeşim ayrıldı dedi. Bunları bu sayfalarda anlatmakla bitmez. Almanlar birinci cihan savaşından büyük bir yıkımla mağlup ayrıldılar, ama ne yaptılar. Tasarruf yaptılar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde çalıştılar. Maaşlarının yarısını devletlerine gönderdiler. Çile çektiler ama sonunda Almanlar dünyanın en güçlü ekonomisi, güçlü teknolojik devleti haline geldiler. Japonlar ABD ile savaşlarında ABD’nin attığı iki atom bombası ile ABD’ye teslim oldular. (Hiroşima ve Nagazaki) ama yılmadılar. Yıllarca devleti kalkındırmak için tek odalı evlerde oturdular. Yıllarca tek tip elbise giydiler. Devletin ayağa kalkması için tasarruf yaptılar ve bugün kibrit kutusu kadar TV yapacak kadar dünyanın en teknolojik devleti haline geldiler.

Bunları niçin yazıyorum. Bir ülke sadece devletin desteği ile ayakta duramaz. Devlet ve millet el ele verirse ayakta durur. Ülkemizin insanlarının fedakârlığı, sorumluluğu, özveriyi taşımasıyla olur. Bana ne altta kalanın canı çıksın, nemelazım derse elini taşın altına koymazsa bu ülke çok yakında elimizden çıkar. Suriyelilere, Iraklılara, Ukraynalılara döneriz. Bu da böyle biline. Eğer bu özveriyi, sorumluluğu düşünmez isek yarın perişanlığımızı düşünürüz. Cenab-ı Allah göndermiş olduğu kutsal Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmaktadır. Şimdi sorumluluğunu bilmezseniz yarın Allah dualarınızı da kabul etmez diyerek bizi uyarmaktadır. Ben sıradan bir vatandaş olarak tuzu kuru olan, vatandaşın içine bile girmeyen Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına sesleniyorum. Bu satırlarımı değerli Cumhurbaşkanımıza devletin veya gösterin çünkü o halkın içinden çıkmıştır. Halkın durumunu çok iyi bilir. Burada satırlarıma son verirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve Diyanet İşleri Başkanlığına göndermede bulunmak için İmam Şafii Hz.’lerinin şu anlamlı sözlerini naklediyorum.

İmam Şafii Hz.’leri diyor ki:

Takvadan daha güzel bir azık yoktur

Cehaletten daha büyük bir düşman yoktur

Yalandan daha büyük bir hastalık yoktur

Susmaktan daha güzel bir şey yoktur.