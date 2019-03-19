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EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

Başkentte EGO otobüsü yandı, 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

19 Mart 2019 Salı 14:21
EGO otobüsü yandı: 1 çocuk yaralı

Başkentte EGO otobüsü yandı, 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.


Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yapracık - Koru Metrosu arasındaki seferini gerçekleştiren 595 hat no’lu EGO otobüsü, motordan çıkan yangın sonucu küle döndü.


Otobüs şoförünün yangını geç fark etmesi ve alevlerin büyümesi sonucunda arka ve orta kapıların açılmaması üzerine, can havliyle ön kapıya koşturan vatandaşlar otobüsten inerken zor anlar yaşadı. Otobüsten inmeye çalışırken, başını çarpan ve henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.


Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralı olan vatandaşlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sonrasında EGO Kurtarma ekibi, otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı.


Yangın başladığında otobüsün seyir halinde olduğu ve fark edilene kadar bir müddet yanar vaziyette ilerlediği edinilen bilgiler arasında.


Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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