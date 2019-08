EGO müfettişlerinden çat kapı teftiş

Başkent’in toplu taşıma ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan EGO Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyetini önceleyerek, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araçlar ve araç sürücülerine yönelik saha denetimlerini sıklaştırdı. Günlük olarak toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiren görevlilerin dışında yeni bir uygulama ile EGO müfettişleri de bu denetimlere dahil oldu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu taşıma araçlarını kullanacak kurum müfettişlerine bu amaçla özel denetim kartı çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“EGO müfettişlerimiz araçlarda tespit ettikleri aksaklıkları ilgili birime anında bildiriyor ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Her gün 1 milyon 200 binin üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahibiz. EGO Genel Müdürlüğümüz şehir içi toplu ulaşımında uygulayıcı ve denetleyici bir role sahip. Hızlı, güvenli, kaliteli ve nitelikli toplu taşıma hizmeti vermek amacıyla çapraz saha denetimlerini artırıyoruz.”

Toplu taşımada üst düzey denetim

EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik sistemlerinin yanı sıra Özel Halk Otobüsleri ile Özel Toplu Taşıma araçlarındaki denetimleri artırdıklarını aktaran EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Ankaralıların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için hem araçlardaki aksaklıklar hem de sürücülerin trafik kurallarına riayeti ve yolculara karşı tutum ve davranışları müfettişlerimiz tarafından denetleniyor. Herhangi bir duraktan her an her dakika bir müfettişimiz sizin bulunduğunuz toplu taşıma aracına binebilir” şeklinde konuştu.

Kalite standartlarını yükselterek, memnuniyet derecesini üst seviyelere çıkarmayı da hedeflediklerini kaydeden Alkaş, “Son günlerde gerek sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerekse yolculardan gelen talepler çerçevesinde kurum olarak tüm toplu taşıma araçlarındaki saha denetimlerini artırdık. EGO müfettişleri toplu taşıma araçlarına bindiğinde denetim uyarı sesini hem sürücülerimiz hem de vatandaşlarımız duyabiliyor” ifadelerini kullandı.

Fahri denetçiler de olacak

Kurum içi denetim elemanları ile EGO müfettişlerinin dışında önümüzdeki süreçte vatandaşlar arasından da fahri denetçiler seçmeyi planladıklarını açıklayan Alkaş, Başkentlilerin toplu taşıma araçlarında fahri denetim yapmalarına olanak sağlayacaklarının altını çizdi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, müfettişlerin saha denetimlerinde sürücülerin, trafik kurallarına riayetine, güzergaha uyup uymadığına, kılık kıyafetine gösterdiği özene, duraklarda durup durmadığına, yolculara karşı davranış ve tutumlarına, araçların iç ve dış temizliğine, araçlardaki elektronik sistemlerin çalışıp çalışmadığına, engelli vatandaşlar için rampaların kullanılıp kullanılmadığına kadar birçok alanda denetim yaptıklarını aktardı.

Başkentliler denetimlerden memnun

Kent içi ulaşımda EGO bünyesindeki toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat eden yolcular, sürücülere ve araçlardaki aksaklıklara yönelik gerçekleştirilen müfettiş denetimlerinin hizmet kalitesini daha da artırdığına dikkat çeken, Hüseyin Ünlü, “Denetimler de sıklaştıkça şoför arkadaşların da hataları düzelir, hareketlerine çeki düzen verirler. Vatandaş da memnun kalır. Milletin menfaatine olan her türlü uygulamanın yanındayım. Şuana kadar ki faaliyetlerden de memnunuz. İnşallah daha da başarılı işler olur” dedi.

Denetlemelerin olmasının vatandaşlara iyi hissettirdiğini vurgulayan Nevin Belen, “Şoförlerin denetleniyor olması çok güzel. Zaten kaptan arkadaşlarımız çok nazik, çok kibarlar. Bir sorun olduğunda sükunetlerini bozmuyorlar ancak yine de denetimlerin olması bizleri daha iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.