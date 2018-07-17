EGM son dakika 22. dönem POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları

22. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrildi. Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı 22. Dönem polis alımları mülakat süreci 30 Haziran tarihinde bitmişti. Şimdi merak edilen EGM son dakika POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları, 22. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların cevabı için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrilmiş durumda

22. dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrildi. Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı 22. Dönem polis alımları mülakat süreci 30 Haziran tarihinde bitmişti. Şimdi merak edilen 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruların cevabı için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı nezninde Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde polis olmak isteyen polis adaylarının gözü kulağı son dakika gelecek 22. Dönem POMEM polis mülakat sonuçlarına çevrildi. 22. dönem POMEM için başvurular 30 Mart 2018 tarihinde sona ermişti.

Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı süreçte seçme sınavları ve mülakatlar da 30 Haziran’da tamamlanmıştı. 22. Dönem Pomem polis alımları için tüm süreçleri geride bırakan adaylar son dakika mülakat sonuçlarının açıklanacağı anı beklemeye başladı. PMYO 22. Dönem POMEM yeni polis alımı ilanı mülakat sınav sonuçları, EGM son dakika POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları, 22. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 22. dönem POMEM sonuçları belli oldu mu? Haberlerine odaklanmış durumda. Polis Akedemisi Başkanlığı 22. dönem POMEM sonuçlarını pa.edu.trinternet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuracak.