EGM polis akademisi öğretim görevlisi alım başvuruları | Araştırma görevlisi alımları ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi öğretim elemanlığına atama ve yükseltme kriterlerine göre, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi eleman alımı yapacak. Peki EGM polis akademisi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım başvuruları ne zaman? Polis Akademisi öğretim ve araştırma görevlisi başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi personel alım ilanına göre, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Polis Akademisi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru şartlarına göre, Kamu yönetimi alanında lisans mezunu olmak, işletme alanında İngilizce yüksek lisans yapmış olmak ve kamu yönetimi alanında doktora yapıyor olma şartı aranmakta.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde (1) Öğretim Görevlisi ve (1) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

Polis Akademisi araştırma ve öğretim görevlisi alımı ne zaman?

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (19/11/2018 - 03/12/2018 tarihleri arasında) içerisinde, mesai saatleri arasında, Polis Akademisi Başkanlığı, İnsan kaynakları Şube Müdürlüğü, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Polis akademisi personel alım başvuru şartları neler?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

- Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

- Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların, son müracaat tarihi itibari ile (35) yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

POLİS AKADEMİSİ ALIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ