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EGM Koordinasyon Merkezinde yılbaşı tedbirleri

Merkezden, 81 ilde yılbaşı tedbirlerinin alındığı noktalara yapılan canlı bağlantılarla ülke genelindeki önlemler değerlendirildi

31 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
EGM Koordinasyon Merkezinde yılbaşı tedbirleri

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezinden, 81 ilde yılbaşı tedbirlerinin alındığı noktalara canlı bağlantı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, emniyet genel müdür yardımcıları Erhan Gülveren ve Adem Çakıcı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, ülke genelindeki önlemler değerlendirildi.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, yeni yılın vatandaşlarca huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, ülke genelinde meydana gelebilecek olayların anlık takibi için bir araya geldiklerini söyledi.

Çelik, sabahın ilk ışıklarına kadar tüm yurtta güvenlik güçlerinin görev icra edeceğini ifade ederek koordinasyon merkezinden bu faaliyetlerin düzenli olarak takip edileceğini kaydetti.

Daha sonra Ankara Kızılay, İstanbul Taksim Meydanı, Bursa, İzmir, Afyon ve Ağrı illerine gerçekleştirilen bağlantılar ile illerde asayiş açısından son durum ve alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 21:24
  1. canlı bağlantı
  2. EGM Koordinasyon Merkezi
  3. Önlem
  4. yılbaşı tedbirleri

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