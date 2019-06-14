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Eğlenerek öğrendiler

Sincan Belediyesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğinde Güvenli İnternet tırı, Sincan’da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 08:48
Eğlenerek öğrendiler

Sincan Belediyesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliğinde Güvenli İnternet tırı, Sincan’da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.


Güvenli İnternet tırında bulunan eğitmenler çağımızın olmazsa olmazı teknolojiler ve onların verimli kullanımı konusunda öğrencilere bilgi veriyor. Bu yıl ilk olarak Sincan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde öğrencileri ağırlayan Güvenli İnternet Tırı teknoloji dünyasının kapısını gençlere aralıyor. Gençleri internet kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.


Sanal gerçeklik standındaki oyunlara yoğun ilgi gösteren çocuklar, robotik teknolojilerin programlanması ve yönetilmesi konusunda eğitmenlerin verdiği bilgileri büyük ilgiyle dinledi. Güvenli İnternet Tırı, çocuklara ve gençlere hem faydalı hem de eğlenceli dakikalar sundu. Düzenlenen yarışmalar ve oyunlarla öğrenciler eğlenerek teknolojiyi verimli kullanmayı öğrendi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:48
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