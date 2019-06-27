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Eğlendirerek iyileştiren ekip

Kayseri Şehir Hastanesi’nde staj yapan öğrencilerin oluşturduğu Küçük Kalpler Ekibi, palyaço kıyafetlerini giyip hastanede tedavi görev çocukları ziyaret ederek moral veriyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:30
Eğlendirerek iyileştiren ekip

Kayseri Şehir Hastanesi’nde staj yapan öğrencilerin oluşturduğu Küçük Kalpler Ekibi, palyaço kıyafetlerini giyip hastanede tedavi görev çocukları ziyaret ederek moral veriyor. Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, ekibin yaptığı ziyaretler ile moral bulan çocukların tedaviye daha kolay cevap verdiğini söyledi.


Kayseri Şehir Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl hastanede staj yapan öğrenciler tarafından oluşturulan Minik Küçük Kalpler Ekibi, birbirinden farklı kostümler giyerek, tedavileri devam eden çocukları ziyaret ediyor. Ziyarette çocuklara moral veren öğrenciler, çeşitli hediyelerde vererek tedavisi devam eden çocukları mutlu ediyor.


Öğrenciler ile beraber tedavisi devam eden çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Hastanemizde staj yapan ve 1 yıldır küçük kalpler isimli ekibi oluşturan, hasta çocuklarımıza moral vermek için gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlar hastanemizde stajlarını tamamladılar ve hastanemizden ayrılacaklar ama bize olan destekleri sürekli devam edecek. Hakikaten çok büyük emek sarf ettiler. Sadece zaman ayırmakla değil, çocuklarımıza verdikleri hediyelerinde maddi karşılığını bulmak için çaba sarf ettiler. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tedavide moral ve motivasyon çok önemlidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın moralinin yüksek tutulması çok önemlidir. Biz bile bu ekibi gördüğümüzde içimiz kıpır kıpır oluyor ve çok mutlu oluyoruz. Tedavi gören çocuklarımızda bu destek ile çok daha mutlu olduklarını, daha kolay bir şekilde tedaviye cevap verdiklerini ve çok çabuk iyileştiklerini gördük. Çocukları sevindirmek dünyayı sevindirmek gibi bir olaydır. Bu başarıda Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa sınırlarını yakaladı” ifadelerini kullandı.


Ekibi kuran Kayseri Şehir Hastanesi Biomedikal Teknikeri Besim Güçük de, “Bu projeyi arkadaşlarımla birlikte 2018’ün Ekim ayında başlattık. ‘Bir gülücük, bir mutluluk’ diyerek hastanemizde tedavi gören çocukları ziyaret ediyoruz. Bu etkinliği de her ay düzenliyoruz. Hastanemizin Başhekimi İlhami hocamıza ve hastane yönetimine bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:30
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