Eğlenceli mutfak atölyesi başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursu ile çocuklar, eğlenerek yemek yapmayı öğrenecek.

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde, Yaz Dönemi Çocuk Kursları kapsamında düzenlenen Eğlenceli Mutfak Atölyesi için başvurular devam ediyor. Kayıt işlemlerinin ardından başlayacak eğitim çalışmalarında 8-16 yaş arası çocuklar, tatlılardan pastalara, kurabiyelerden keklere kadar birçok tarifi öğrenerek uygulama şansı yakalayacak. Haftanın 1 günü olmak üzere yaklaşık 2 ay süre ile devam edecek atölyede çocuklar, mutfağı ve araç, gereçleri de tanımış olacak. Mutfak Atölyesi’nde keyifle vakit geçirecek çocukların, mutfakta dikkatli ve temiz çalışmanın önemini de benimsemesi amaçlanıyor.