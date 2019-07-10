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Eğlence mekanlarına büyük baskın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde umuma açık mekanlar didik didik arandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:40
Eğlence mekanlarına büyük baskın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde umuma açık mekanlar didik didik arandı. Çok sayıda polis memurunun görev aldığı kontrollerde yüzlerce kişinin GBT sorgusu yapıldı.


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi ilçesinde çok sayıda polis ekibiyle umuma açık mekanları denetledi. Ekipler 22 iş yerini denetledi. 3 iş yerinde çalışan toplam 17 kişinin sigortasının olmadığını tespit eden ekipler, söz konusu iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Denetlemelerde 657 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 448 araç durdurularak kontrol edildi.


Şahıslardan birinin üzerinde kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör ele geçiren ekipler, 6 araç sürücüsüne ise farklı suçlardan toplam 8 bin 945 lira para cezası kesti. Ekipler aynı zamanda bir sürücüye de trafiği tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:40
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