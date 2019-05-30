Eğitimini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı

Malatya’da ’Çiftçiler için Finansal Okuryazarlık’ eğitimini tamamlayan 45 çiftçiye sertifikaları verildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma programı kapsamında Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, Habitat Derneği ve Vısa Europe ortaklığında uygulanan Paramı Yönetebiliyorum Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Çiftçiler için Finansal Okuryazarlık’ eğitimini tamamlayan 45 çiftçiye sertifikaları verildi. Sertifika dağıtım programında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, “Bugün üretici ve yetiştiricilerimiz için finansal okuryazarlık eğitimi ve TARSİM sigortalarıyla ilgili eğitim gerçekleştirdik. Sertifika dağıtacağız. Buradaki asıl amacımız yetiştiricilerimizin daha fazla bilinçli olması. Finansal kaynaklarını hayvan alım satımında olsun, sahadaki sıkıntılarında olsun bunları en doğru şekilde kullanabilmeleri” dedi. Üreticilere de bazı tavsiyelerde bulunan Akın, “Bizler üretici ve yetiştiricilerimize şu tavsiyede bulunuyoruz, ‘Özellikle bir yıl boyunca veya iki yıl üretim yapıp, tam hayvan büyüyüp satışa geldiği zaman bir bakıyorsunuz gelen değerinin üstünde fiyat verip, borca alınca o paranın geri dönüşü olmuyor. Bir diğeri sahte çek, senet, ahbap çavuş ilişkileriyle birçok üretici ve yetiştiricilerimiz bunca yıllık emeğini birilerine kaptırabiliyor. Kaptırmaması adına sağlıklı ve daha doğru yatırım anlamında hocamız teknik, önemli, bilgiler verdi. Yetiştiricilerimize şu önemli tavsiyeyi bir daha yenilemiş olalım. En önemlisi şudur bizler eğer finansal kaynaklarımızı doğru kullanırsak ve satışlarımızı peşin parayla yaparsak, emeğimiz heba olmaz. Bir diğer konu TARSİM sigortalarıyla ilgili özellikle hayvanlarımızın heba olmaması hastalık yada hırsızlık olaylarında, farklı şeylerde telef olduğu zamanlarda sigortamız olduğu zaman sigorta bir güvencedir. Şu anda belki küçükbaşta çok cazip olmasa da biz bunu ilgili kurum, kuruluşlarla görüşerek, şartların daha iyi şekilde geliştirilmesi noktasında çabalayacağız. Sizlere tavsiyemiz bu sigortalardan en iyi şekilde faydalanmak” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardında kursa katılan kursiyere sertifikaları verildi.