Eğitimini tamamlayan çocuk piyanistlerden konser

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Piyanoya İlk Adım” eğitimini tamamlayan öğrenciler, düzenledikleri yıl sonu konserinde icra ettikleri birbirinden güzel eserlerle dinleyicileri büyüledi.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi’nde, eğitmenler Amine Aygistova ve Özge Güncan tarafından hiç piyano bilmeyen 7-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik “Piyanoya İlk Adım” kursları düzenlendi. Eskişehir’de yaşayan çocuklara sanatın aşılanması için büyük bir fırsat olan kurslara bu yıl 20 öğrenci katıldı. “Piyanoya İlk Adım” eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Espark Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu konserinde bir yıl boyunca öğrendikleri eserleri icra etti. Ailelerin ve alışveriş merkezi ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde çocukların konservatuara yönelik klasik eserleri icra ettikleri performansları da alkış aldı. Konser, öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, piyano kültürünün Eskişehirli çocuklara aşılandığı eğitimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Konser sonunda öğrenciler ve veliler, verilen eğitimden son derece memnun olduklarını dile getirdi.