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"Eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta olur"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:26
"Eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta olur"

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomiyle ilgili yapmamız gereken bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler. Eğer bir ülkede orta gelir tuzağı varsa orta eğitim tuzağı vardır." dedi.

Çerkezköy'de eğitime katkı veren hayırseverlerle bir araya gelen Selçuk, Türkiye'de hayırseverler tarafından yapılan eğitim kurumlarına baktıklarında gurur verici bir tabloyla karşılaştıklarını anlattı.

Programa katılan hayırseverlere teşekkür eden, çocuklara hizmete yönelik çalışmaların herkese nasip olmayacağını kaydeden Selçuk, "Herkesin parası olabilir ama herkes hayır yapamaz, herkesin çocukların hizmetine yönelik eserler ortaya koyması herkese nasip olmaz. Bu nedenle buraya gelen tüm hayırseverleri saygılarımla selamlıyorum." dedi.

Bakanlık olarak daha yapacakları çok iş olduğunu aktaran Selçuk, eğitim meselesinin demokrasi ve ekonomiyle çok ilgili bir mesele olduğunu, Türkiye'de ekonomi ve demokrasinin yükselmesin, eğitimin yükselmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizim ekonomiyle ilgili yapmamız gereken bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler. Dünyada orta gelir tuzağından söz ediliyor, dünya için şunu söylemek mümkün, eğer bir ülkede orta gelir tuzağı varsa orta eğitim tuzağı vardır. Yani eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta olur. Dolayısıyla bizim öncelikle eğitime yatırım yapmamız, bu eğitimi de bugünkü küresel standartlarda yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için bir takım bilimsel çalışmalara, metot temelli gayrete ihtiyaç var. Bu arzu etmek ve temenni etmekle yapılabilecek bir iş değil, bilimle, akılla olabilecek bir iş. Milli Eğitim Bakanlığı olarak temel hedefimiz bu ülkenin çocuklarının göz aydınlığını arttırmak ve onların gözlerini daha fazla ışıltılı hale getirmek. Bu topraklarda 'gururla, onuruyla, şerefiyle ve haysiyetiyle dimdik ayakta dursunlar, bayrağımızı diksinler ve yükseltsinler ve bütün dünyada bu ülkenin çocukları olmaktan gurur duysunlar' diye istiyoruz."

Bakan Selçuk, Türkiye'de 3 yıllık bir yol haritası hazırlayarak ay ay, sene sene ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, fizibilite raporlarıyla, simülasyonlarla ortaya koymayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecek"

"Okulların mutfağı, öğretmen odaları ve sınıflardır" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu yol sadece Milli Eğitim Bakanlığının Ankara'da yaptığı çalışmalarla sınırlı olamaz. Buradan göndereceğimiz genelge ve talimatlarla okullar hayat bulmaz. Dolayısıyla bizim okullardan yola çıkan bir yol haritamıza ihtiyacımız var. Doğu felsefesinde bir söz vardır. 'Doğan her şey aşağıdan yukarı doğru hareket eder, ölen her şey yukarıdan aşağı doğru hareket eder' Bizim aşağıdan yukarı doğru eğitimsel hareket ihtiyacımız var. Yani okullarımızdan, öğretmenimizden yola çıkarak, öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecek bir işten bahsediyorum. Eğer bunu yapabilirsek eğitim sisteminde büyük yol alırız."

Etkinlikte hayırsever vatandaşlar adına Mediha Tetikol'a teşekkür belgesi verip hayırseverlerle hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, ardından Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Burada atölyeleri gezen Bakan Selçuk, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:26
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